Экономика

Минэнерго предложило способ повысить эффективность электростанций

Власти обсуждают возможность облегчить энергетикам доступ к водоемам, откуда они смогут забирать воду для охлаждения оборудования. Минэнерго внесло в правительство законопроект о снятии запрета на проектирование прямоточных систем технического водоснабжения для электростанций, сообщили в министерстве.

«Законопроект вносился в правительство в конце декабря 2020 года. В той редакции из текста законопроекта были исключены атомные электростанции в соответствии с ранее полученными замечаниями Главное правовое управление при президенте. В новой внесенной редакции законопроект концептуально не изменился, в него были внесены правки юридическо-технического характера», — заявили в Минэнерго.

В пресс-службе правительства отметили, что законопроект внесен в аппарат кабмина и по нему ведется работа, пишет газета «Известия».

Запрет на проектирование прямоточных систем в Водном кодексе РФ появился в 2007 году и был обусловлен, в том числе, ртутным загрязнением Братского и Усть-Илимского водохранилищ из-за сброса сточных вод предприятиями химической промышленности, сообщил эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

Действующие ограничения оказывают негативное воздействие на технические и экологические показатели проектируемых энергетических объектов и приводят к избыточным затратам компаний, согласен директор Центра исследований в электроэнергетике ИЭиРИО НИУ ВШЭ Сергей Сасим.

Капитальные вложения в оборотные системы оцениваются в 1,4-1,7 раза выше стоимости прямоточных, а эксплуатационные расходы выше в 2-2,8 раза, отметил он.

По данным «Интер РАО — Управление электрогенерацией», при строительстве ТЭС с оборотными системами инвестиционные капзатраты минимально оцениваются в 2,5 млн рублей за 1 МВт установленной электрической мощности.