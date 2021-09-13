Экономика

Названы площадки, где псковичи могут законно продать овощи и фрукты

Начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 15 сентября рассказала, где псковичи могут законно продать овощи и фрукты.

«Есть социальные столы, где можно реализовать свою продукцию законным способом. Они установлены на улице Яна Фабрициуса, со стороны дома №5, на Крестовском шоссе, у дома №90, на улице Боровой, у дома №13, на улице Коммунальной, у дома №73б. Там стоит несколько столов, где можно реализовать продукцию», — уточнила она.

Также есть ярмарочные площадки, которые находятся по адресам: улица Текстильная, 9; улица Народная, 35а; улица Текстильная, 16а. «Последняя площадка пока в процессе оформления, но она будет очень востребована, потому что там очень много людей, которые хотят торговать в этом месте. Улица Алехина, 2 — стоят два стола. Кроме того, социальные места есть на рынке "Нива"», — отметила начальник контрольного управления.

«Мы живем в XXI веке, и нам нужно отходить от той дикости, когда раньше расставляли ящики и торговали, потому что это грязь, как правило, у дорог, пыль», — подытожила Наталья Симонова.