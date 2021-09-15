Экономика

Центробанк прогнозирует пик инфляции в сентябре

Инфляция в России может достигнуть пиковых значений в сентябре, а затем начнет снижаться из-за эффектов базы и повышения ключевой ставки, сообщает РБК со ссылкой на слова главы Центробанка РФ Эльвиры Набиулиной.

Инфляция ускоряется с осени 2020 года, когда она превысила таргет ЦБ в 4%. В июне рост цен увеличился с 6 до 6,5%, а к августу достиг 6,7% год к году, приблизившись к максимумам пятилетней давности. Банк России, реагируя на ускорение инфляции, в течение 2021 года повысил ставку с 4,25 до 6,75% и сообщил, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) на этом не закончен.

«По нашей оценке, мы находимся на пиковых значениях годовой инфляции, а в четвертом квартале ожидаем снижения инфляции. В сентябре возможно еще некоторое повышение годовых показателей. Но прежде всего это связано с эффектом базы, потому что в сентябре прошлого года у нас было пусть небольшое, но снижение цен на 0,1%», — сказала глава Центробанка.



Эльвира Набиуллина не исключила, что в сентябре «инфляция будет где-то в районе 7%». «Будем надеяться, что это действительно пиковые значения», — добавила она. Рост цен будет замедляться, так как эффект разовых факторов будет влиять на него все меньше, а эффект от ужесточения ДКП — все больше, отметила глава ЦБ.

Июльский прогноз Банка России по росту цен на 2021 год находился в диапазоне 5,7–6,2%, но он будет пересмотрен, говорила Набиуллина на пресс-конференции после сентябрьского решения по ключевой ставке. По оценкам «ВТБ Капитала», инфляция по итогам 2021 года составит 6,5%. ЦБ ожидает, что с учетом проводимой политики она вернется к 4–4,5% в 2022 году.