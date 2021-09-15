Экономика

Фермерам из Печорского района продемонстрировали в работе новый трактор

Трактор завода АО «Петербургский тракторный завод» и дисковую борону компании ООО «АПК «ПРОМАГРО» продемонстрировали сельскохозяйственным товаропроизводителям Псковской области на базе ИП главы крестьянского фермерского хозяйства Александра Громова в деревне Паниковичи Печорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по сельскому хозяйству.

Технику представил дилер завода АО «Петербургский тракторный завод» ООО «Ротари Северо-Запад» совместно с представителями профильного комитета по сельскому хозяйству. В ходе мероприятия были показаны в работе трактор «Кировец» К-739М Стандарт 1 и дисковая борона «Доминанта» Д-620ПС.

Представители заводов-изготовителей ознакомили участников с работой над качеством продукции, расширением производственной линейки и новыми схемами финансирования.