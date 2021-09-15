Экономика

Заправочный сервис «Бензубер» стал партнером Сургутнефтегазбанка

Сервис «Бензубер» стал партнером Сургутнефтегазбанка. Благодаря этому юридические лица – клиенты СНГБ получили возможность заправлять корпоративный транспорт через мобильное приложение на 7000 АЗС по всей стране. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Сервис «Бензубер» для бизнеса предлагает заправку транспорта без топливных карт, походов в офис и заключения договоров.

Перечень крупных АЗС включает в себя «Газпромнефть», «Shell», «Татнефть», «Таиф-НК», «Новатэк», «Перекресток Ойл», «Газойл НСК» - всего более 340 брендов.

Клиенты «СНГБ» смогут оплачивать бензин онлайн. Приложение подскажет водителю о ближайшей заправке по маршруту, активирует колонку и спишет со счета ровно столько, сколько залили в бак. В личном кабинете клиента автоматически сформируется вся первичная документация и история заправок.

«Клиент может установить лимиты и тип необходимого топлива за пару кликов, все изменения вносятся онлайн. Отчет о месте, времени и объеме заправки находится в личном кабинете, как и вся сформированная первичная документация», - подчеркнули в пресс-службе банка.

«СНГБ» отмечает, что работать с водителями теперь станет проще. С автоматизацией контроля за заправками водителей учет топлива не будет отнимать время и силы, а каждый из водителей сэкономит до 4 часов в месяц рабочего времени.

Дополнительную информации о работе сервиса можно узнать на сайте или по телефонам: + 7 (921) 188-63-12, +7 (812) 600-48-84.