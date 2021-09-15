Экономика

Фонд «Земляки» и объединение «Свое» продолжат свою работу в Псковской области

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский, избранный на новый срок, намерен продолжить реализацию проектов начатых в псковском регионе несколько лет назад. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя ближайшие планы.

Свою работу он намерен строить, исходя из интересов граждан Псковской области. «Понятно, что нужно будет тратить время на работу в Москве, но одно из основных направлений моей деятельности - это встречи с избирателями. Коронавирус закончится, и я усилю работу в этом направлении, будет больше возможностей для встреч с ними», - добавил депутат.

Также Александр Козловский отметил, что в своей депутатской деятельности он будет тесно взаимодействовать с администрацией Псковской области, Псковским областным Собранием и с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком, а также опираться на органы местного самоуправления на местах. «У нас единая команда, большие планы на территории региона, и мы должны сообща решать многие задачи, которые поставил, в том числе, президент. Это перспектива ближайших лет», - уточнил лидер псковских единороссов.

Начать эту работу, по словам Александра Козловского, планируется сразу же по окончании сентябрьских выборов. Она будет идти в соответствии с партийной программой и наказами избирателей. «Хотим работать вместе на благо жителей, хотим всегда быть рядом с вами и решать ваши проблемы», - обратился депутат к псковичам.

Рассказывая о планах, он также напомнил, что в следующем году в Пскове и Великих Луках планируется избрать новые составы городских дум. В этих серьезных выборах будет участвовать половина населения региона.

Добавим, в Госдуме Александр Козловский хотел бы продолжить работу в комитете по экономике и промышленности, но готов подумать и о других вариантах, если он будет нужен партии в другом комитете.