Экономика

Экономисты рассказали, что сильнее всего подорожает до конца года

Экономист рассказала, что сильнее всего подорожает до конца года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры финансов цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

Рост цен на продукты по итогам года составит 7-8%. По мнению эксперта, ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты.

Кроме того, подорожает электроника. Рост цен непродовольственных товаров связан с гаджетами, спрос на которые растет, а поставки некоторых китайских моделей в Россию сокращаются из-за санкций США. В результате расходы населения на смартфоны только в первом квартале текущего года выросли на треть.