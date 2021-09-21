Экономика

Предпосылок для объявления Псковской области банкротом нет — Александр Котов

Нет предпосылок к тому, чтобы Псковскую область объявили банкротом. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 21 сентября.

«У нас достаточно собственных доходных источников. У нас губернатор работает с президентом, правительством РФ, мы получаем поддержку из федерального бюджета по целому ряду проектов. Все под контролем. Не надо переживать, все нормально», - сказал он.

Также Александр Котов прокомментировал ситуацию с госдолгом Псковской области. «Никакой катастрофы в нашем долге нет. Это нормальный процесс, когда используются заемные средства. В том случае, если нет своих финансовых возможностей, мы эти заемные средства используем. Провели реструктуризацию. У нас было большое количество коммерческих кредитов, сейчас эти коммерческие кредиты заменены бюджетными. Соответственно, затраты на обслуживание этих кредитов значительно сократились. Фактически, мы получили экономию денежных средств, которые можно направить на решение текущих самых острых проблем», - отметил председатель областного Собрания.

Он подчеркнул, что размер долга Псковской области не превышает допустимых бюджетным законодательством параметров. «За этим внимательно следим. И не допустим никакой финансовой катастрофы», - заключил Александр Котов.