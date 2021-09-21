Экономика

Александр Котов о госдолге и догазификации

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дом Советов», который вышел на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 21 сентября. Гостем эфира стал председатель Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов. Ведущий Максим Костиков вместе с радиослушателями обсудил с ним ситуацию с государственным долгом региона и программу догазификации.

Радиослушатель: Как будете гасить государственный долг Псковской области?

Александр Котов: Неоднократно говорил, что никакой катастрофы в нашем долге нет. Нормальный процесс, когда используются заемные средства. В том случае, если нет своих финансовых возможностей, мы эти заемные средства используем. Провели реструктуризацию. У нас было большое количество коммерческих кредитов, сейчас эти коммерческие кредиты заменены бюджетными. Соответственно, затраты на обслуживание этих кредитов значительно сократились. Фактически, мы получили экономию денежных средств, которые можно направить на решение текущих самых острых проблем.

Размер долга Псковской области не превышает допустимых бюджетным законодательством параметров. За этим внимательно следим. И не допустим никакой финансовой катастрофы

Максим Костиков: Возможна ли ситуация, что Псковскую область признают банкротом?

Александр Котов: Нет предпосылок к тому, что Псковская область была объявлена банкротом. У нас достаточно собственных доходных источников. У нас губернатор работает с президентом, правительством РФ, мы получаем поддержку из федерального бюджета по целому ряду проектов. Все под контролем. Не надо переживать, все нормально.

Радиослушатель: Будет ли исполнено предвыборное общение «Единой России» по догазификации? Жителям нужна эта программа.

Александр Котов: По поступившим заявкам от собственников домовладений догазификация будет выполнена до конца 2022 года. Единая Россия будет отслеживать ситуацию с догазификацией. Мы будем это контролировать.

До конца 2025 года Газпром планирует по всей области построить межпоселковые газопроводы. У нас еще стоит задача провести внутрипоселковые сети, чтобы газ можно было подать потребителю. На это требуются очень значительные средства. Пока еще внутрепоселковые сети - это обязанность регионов. Чтобы выполнить эту задачу, было бы целесообразно их строить за счет средств Газпрома или за счет средств, которые можно было бы предусматривать на эти цели в государственном бюджете. Не каждый регион в состоянии такой большой объем работ профинансировать за счет средств региональных бюджетов.