Экономика

В Пскове открылся новый магазин мясной продукции

Псковичей приглашают в новый магазин фирменной сети Псковского мясокомбината «Бизон», который открылся на пересечении улиц Рокоссовского и Коммунальной.

В ассортименте - более 180 наименований мясной продукции, а также молоко, бакалея и кондитерские изделия, преимущество отдается местным производителям или популярным торговым маркам эконом-сегмента.

Благодаря тому, что в магазинах «Бизон» продается продукция собственного производства, сети удается удерживать приемлемый уровень цен, доступный для любого покупателя. Кроме того, здесь постоянно можно найти большое количество товаров с ощутимыми скидками.

Добро пожаловать за покупками!

Режим работы пн-пт с 9.00 до 20.00, сб-вс с 9.00 до 19.00, без обеда и выходных.

Телефон 8-921-217-69-90

https://pskovmasoprom.ru/

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