Экономика

Спрос на антисептики подскочил в России

В России значительно подскочил спрос на антисептики. Объем продаж за август и первую половину сентября в этой категории товаров увеличился на 53%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные аналитического ресурса «Чек Индекс» (проект IT-компании «Платформа ОФД», обрабатывающей ежедневно по 44 млн чеков с миллиона онлайн-касс в стране).

Санитайзеры покупают большими объемами, чем в прошлом году. В основном оптом их приобретают для нужд домохозяйств и офисов, которые стремятся экономить время и средства на пополнение запасов, пишет газета «Известия».

Вместе с тем объем продаж одноразовых медицинских масок в натуральном выражении (в штуках) за август и первую половину сентября снизился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.