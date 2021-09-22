Экономика

Областная ярмарка пройдет в Пскове с учетом «ковидных» ограничений

Ежегодная областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2021» пройдет на Октябрьской площади в Пскове 2 октября. Мероприятие пройдет с учетом эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по сельскому хозяйству..

Продовольственную ярмарку сельхозтоваропроизводителей проводят с целью реализации продукции сельхозтоваропроизводителей нового урожая. Как рассказали в комитете, на ней традиционно будут представлены богатый урожай овощей и фруктов, саженцы плодовых деревьев, продукция декоративного цветоводства, а также мясная и молочная продукция фермеров и сельскохозяйственных производителей области, перерабатывающих предприятий, предприятий райпо, изделия мастеров народного творчества, изделия для сада и огорода.

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Учитывая сложившуюся обстановку, в текущем году на ярмарке не предусмотрено проведение развлекательных мероприятий, организации точек общественного питания и торговли непродовольственными товарами. Участникам и посетителям ярмарки рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Пропуска для участников (сельхозтоваропроизводителей) можно получить в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору в Пскове на улице Некрасова, 23 (флигель), в кабинете №7. Справки можно получить по телефонам: 8 (8112) 29 95 23 (доб.132) или 102.