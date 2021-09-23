Экономика

В Псковской области отменили ярмарку «Осень - 2021»

В Псковской области отменили ярмарку «Осень - 2021», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

«В связи с ростом заболеваемости COVID-19, согласно данным Роспотребнадзора по Псковской области, в рамках мер по недопущению распространения заболевания проведение запланированной на 2 октября областной сельскохозяйственной ярмарки "Осень - 2021" отменяется», - говорится в сообщении.

Сельскохозяйственную продукцию нового урожая горожане могут ежедневно приобрести на продовольственных рынках и торговых площадках города Пскова, еженедельно по субботам - на территории центрального рынка на «ярмарке выходного дня».