ВТБ нарастил портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса на 15%

Портфель привлеченных средств ВТБ в сегменте среднего и малого бизнеса превысил 2 трлн рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, рост с начала года составил 15%. Более 90% депозитов клиенты ВТБ открывают в интернет- и мобильном банке.
В целом по стране более 1,1 трлн рублей средств клиентов ВТБ приходится на срочные вклады. Большинство предпринимателей отдают предпочтение краткосрочным депозитам − свыше 90% средств размещены на срок до 30 дней. Самое востребованное предложение в линейке ВТБ для бизнеса – депозит «Овернайт» со сроком размещения на один рабочий день.
В отраслевой структуре срочных вкладов клиентов СМБ наибольшую долю занимают предприятия розничной и оптовой торговли (25%), строительства, включая жилищное (18,5%), сферы услуг (более 8%), машиностроения (6%), пищевой промышленности и сельского хозяйства (более 5%).
В депозитной линейке для среднего и малого бизнеса ВТБ представлены шесть предложений. В июле банк запустил новые депозиты: «Авансовый» с выплатой процентов в начале срока и «Залоговый», который может выступать в роли обеспечения по кредитам и гарантиям.
Открыть депозит действующие клиенты ВТБ могут в несколько кликов в интернет-банке «ВТБ Бизнес Онлайн» и мобильном приложении «ВТБ Бизнес Lite». В интернет-банке можно воспользоваться депозитным калькулятором, который позволяет предпринимателям подобрать подходящие продукты на основе желаемых параметров, таких как сумма, срок депозита и других.