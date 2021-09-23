Экономика

В Псковском районе подвели промежуточные итоги по сбору урожая

В Псковском районе подвели промежуточные итоги по сбору урожая в текущем году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, в структуре посевных площадей зерновые культуры занимают 4856 га. На текущую дату урожай собран с площади 4524 га, валовой сбор зерна составляет около 15 тысяч тонн при средней урожайности 34,2 ц/га.

Лидирующими хозяйствами по урожайности зерновых культур являются ООО «Племрепродуктор Назия» (49,0 ц/га) и ООО «ПсковАгроИнвест» (39,8 ц/га).



Картофель сельхозпредприятия убрали с площади 90 га - 1210 тонн, в крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопано 810 тонн с площади 31 га. Продолжается уборка кукурузы. Общая площадь полей, занятых этим растением, в Псковском районе составляет 783 га, 45% из них уже убрано. Валовой сбор составляет 10893 тонны со средней урожайностью 310 центнеров зеленой массы с гектара.



Близится к завершению заготовка кормов. Некоторые сельхозпредприятия ее уже закончили и готовятся к следующему сезону: проводят зяблевую вспашку, вывозят в поля органику. Район активно проводит посев озимых культур. Под зерно и зеленый корм засеяно 1954 га зерновых озимых культур. Кроме того, ООО «ПсковАгроИнвест» и ООО «СЛС Псков Агро» засеяли поля озимым рапсом, 407 га и 210 га, соответственно.



В крестьянских (фермерских) хозяйствах убрано зерновых культур с площади 535 га. Намолочено 1351 тонна зерна при средней урожайности 25,3 центнера с гектара. Кроме того, в хозяйствах посеяли 331 га озимой пшеницы, и впервые в фермерском хозяйстве Натальи Мерелайне озимый рапс занимает площадь 250 га.