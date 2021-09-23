Экономика

Число свиней выросло в Псковской области

Поголовье свиней выросло в Псковской области на 13,5%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Согласно статистике, в хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на 1 сентября 2021 года насчитывается 62,2 тысячи голов крупного рогатого скота, в том числе 31 тысяча коров. Свиней — 1590,5 тысяч, овец и коз — 32,8 тысячи голов.

По сравнению с предыдущим годом, поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 7,4%, коров — на 3,6%; овец и коз — на 0,5%, а вот число свиней выросло на 13,5%, уточнили в Псковстате и добавили, что последний показатель связан с ростом в сельскохозяйственных организациях, в которых сосредоточено почти все поголовье свиней – 99,9%.