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Экономика

Более 130 тысяч тонн молока произвели в Псковской области

23.09.2021 20:20|ПсковКомментариев: 0

Более 130 тысяч тонн молока произвели в Псковской области с начала 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Так, с января по август в регионе собрали 137,1 тысячи тонн молока. Кроме того, произведено 241,2 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе) и 56,9 миллиона штук яиц. При этом производство скота и птицы на убой выросло на 6,6%, молока — на 0,6%, производство яиц сократилось на 0,5%.

Прирост производства скота и птицы, молока обеспечили сельскохозяйственные организации. Удельный вес этой категории хозяйств в производстве скота и птицы составил 99,2%, молока – 80,5%.

Теги: #Псковстат #животноводство #производство
Источник: Псковская Лента Новостей
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