Экономика

Минфин хочет регулировать голосовые интерфейсы в банках

Регулирование голосовых интерфейсов связано с развитием технологий искусственного интеллекта и их использованием кредитными организациями для взаимодействия с клиентами, заявили в Минфине. Чтобы не допустить мисселинг с помощью голосовых помощников, а также для защиты прав потребителей финансовых услуг, планируется обеспечить регулирование этой сферы, подчеркнули в ведомстве.

Требования сформулируют во взаимодействии с банковским и экспертным сообществом с учетом интересов потребителей финансовых услуг, подчеркнул представитель министерства. Он напомнил, что в проекте стратегии развития финансового рынка до 2030 года особое внимание уделено рациональному потреблению банковских и кредитных услуг, пишет газета «Известия».

«Реализация принципов рационального потребления предполагает внедрение норм, минимизирующих воздействие компаний электронной коммерции и поставщиков финансовых услуг на эмоциональное состояние потребителя во время ознакомления с предлагаемыми товарами и услугами и принятия потребителем решения о покупке. Создание таких регуляторных требований может распространяться на порядок взаимодействия продавца и потребителя, в особенности в части рекламы, а также структуры, дизайна и последовательности работы интерфейсов мобильных приложений», — пояснили в Минфине.

Кредитные организации активно внедряют голосовых помощников в работу колл-центра.