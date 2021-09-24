Экономика

Оборот торгового эквайринга СберБанка на Северо-Западе достиг 1 трлн рублей

Оборот торгового эквайринга Северо-Западного банка ПАО Сбербанк по итогам восьми месяцев 2021 года вырос на 25% и достиг 1 трлн рублей, а в Псковском регионе оборот вырос на 19,5%. Количество торгово-сервисных точек, оборудованных терминалами для приема банковских карт с эквайрингом Сбера, увеличилось как по СЗФО, так и в Псковской области на 14%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

На 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос и оборот интернет-эквайринга по Псковской области – до 286 млн рублей.

«В прошлом году часть организаций была вынуждена перейти в онлайн. Статистика банка показывает, что, несмотря на постепенное снятие ограничений, спрос на интернет-эквайринг продолжает расти – только с начала 2021 года число предприятий, подключивших эту услугу, выросло на 24%. Такой интерес к сервису легко объяснить: для бизнеса это возможность продавать товары и услуги в режиме 24/7», - рассказал председатель Северо-Западного банка Виктор Вентимилла Алонсо.

В банке отметили, что наиболее динамичными на Северо-Западе по обороту интернет-эквайринга остаются сферы фудритейла, торговли одеждой, обувью и товарами для здоровья. Через терминалы эквайринга чаще всего покупают электротовары и услуги для дома.

Подключить эквайринг от Сбербанка предприниматели могут для оборудования своих торговых точек, вендинговых автоматов и интернет-магазинов. Также Сбербанк предлагает услугу «Плати QR», которая, заметили в банке, подойдет небольшим торговым точкам, курьерам и компаниям сферы услуг. Прием безналичных платежей осуществляется без специального оборудования, отсутствует плата за обслуживание. QR-код можно разместить у кассы, на витрине, ценнике, экране монитора. Уведомления об оплате будут приходить в мобильное приложение СберБизнес.