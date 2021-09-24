Экономика

Объем производства резиновых изделий снизился в Псковской области

Более чем на 15% снизился объем производства резиновых и пластмассовых изделий в Псковской области с начала года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

В целом, промышленное производство региона выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,6%. Объемы производства увеличились в четырех секторах экономики. Добывающие отрасли выросли на 11,3%, обрабатывающие производства – на 2,8%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение – на 22,9%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – на 22,5%.

Кроме того, фиксируется снижение производства резиновых и пластмассовых изделий на 15,6%. Отмечен рост в производствах ремонта и монтажа машин и оборудования (+ 35,4%), химических веществ и химических продуктов (+ 32,4%), машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+ 32,2%), по сбору, обработке и утилизации отходов; обработке вторичного сырья (+ 31,6%).