Вячеслав Федюнин уходит с поста гендиректора Фонда инвестразвития Псковской области

Вячеслав Федюнин уходит с поста генерального директора Фонда инвестиционного развития Псковской области в связи с переездом в Москву. Об этом Вячеслав Федюнин сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
«Это мое личное решение, личные семейные обстоятельства. Я возвращаюсь в Москву», — сказал он. Сегодня у Вячеслава Федюнина последний рабочий день в фонде.
Вячеслав Федюнин пояснил, что не владеет информацией, кто в итоге возглавит Фонд инвестиционного развития региона. «Решение за губернатором», - уточнил он.
Пока же исполнять обязанности генерального директора Фонда будет Дмитрий Костримусов.