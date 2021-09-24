Экономика

Вячеслав Федюнин уходит с поста гендиректора Фонда инвестразвития Псковской области

Вячеслав Федюнин уходит с поста генерального директора Фонда инвестиционного развития Псковской области в связи с переездом в Москву. Об этом Вячеслав Федюнин сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Это мое личное решение, личные семейные обстоятельства. Я возвращаюсь в Москву», — сказал он. Сегодня у Вячеслава Федюнина последний рабочий день в фонде.

Вячеслав Федюнин пояснил, что не владеет информацией, кто в итоге возглавит Фонд инвестиционного развития региона. «Решение за губернатором», - уточнил он.

Пока же исполнять обязанности генерального директора Фонда будет Дмитрий Костримусов.