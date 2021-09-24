Экономика

Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении условий премирования госслужащих

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, корректирующий условия выплаты премий федеральным гражданским служащим.

Законопроектом предлагается «придать универсальное значение премии», выплачиваемой госслужащим, пишет ТАСС. «Указанные изменения позволят рассматривать премирование не только в качестве меры поощрения за выполнение гражданскими служащими отдельных заданий, характеризующихся критериями особой важности и сложности, но и в целом за добросовестное исполнение должностных обязанностей», - говорится в пояснительной записке.

Согласно действующей норме, премии госслужащим выплачиваются «за выполнение особо важных и сложных заданий». Новая формулировка позволяет назначать их «в том числе» за выполнение указанных заданий.

Кроме того, инициативой предлагается установить полномочия кабмина «по определению правил исчисления денежного содержания федерального гражданского служащего и порядка формирования фонда оплаты труда работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной гражданской службы».