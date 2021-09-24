Экономика

В Рыбном союзе назвали прогнозируемые к Новому году цены на красную икру

Традиционно в России перед Новым годом растут цены на популярные у жителей страны деликатесы. К таким продуктам относится красная икра. Как рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин, розничные цены на красную икру будут не выше, чем в прошлом году, сообщает агенство «Прайм».

Александр Панин отметил, что в настоящее время добыча икры превышает показатели прошлого года, при этом покупательская способность россиян не растет.

«Эластичность спроса никто не отменял», — отметил он.

В прошлом 2020 году в начале сезона цены на красную икру в рознице были от 4 тысяч до 4,5 тысячи рублей за килограмм. К Новому году расценки выросли до 5,5 тысячи за килограмм, а к весне — уже 6 тысяч.

«Икры было мало, поэтому стоимость и горбуши была высокая. Так что разницы большой между неркой и горбушей не было», — пояснил Александр Панин.

Что касается этого Нового года, то Рыбный союз прогнозирует цены в опте на икру горбуши в 3450 — 3600 рублей за килограмм, икру кеты — 4200 — 4400 рублей за килограмм, нерки — 3800 — 4000 за килограмм.

В целом, отметил эксперт, наценки сетей составляют от 20 до 30%. Поэтому можно ожидать, что к новогоднему столу за красную икру придется заплатить 4200 рублей за килограмм икры горбуши, 5600 рублей за икру кеты и 5200 рублей за килограмм икры нерки. Получается, что в отдельных случаях цены могут даже незначительно, но снизиться с текущих уровней.