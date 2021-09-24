Экономика

Евро опустился ниже 85 рублей впервые с 2020 года

Евро и доллар США слабеют на «Московской бирже» (MOEX: MOEX) утром в понедельник. При этом курс евро опустился ниже 85 рублей/EUR1 впервые с 29 июля 2020 года, доллар торгуется по направлению к 72 рублей/$1. Об этом сообщает «Интерфакс».

Курс евро в 10:20 МСК составил 85,035 рубля/$1, снизившись на 19,5 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. Чуть ранее евро опускался до отметки 84,9925 рубля/EUR1. При этом доллар торговался на отметке 72,6125 рубля/EUR1 - минус 11 копеек к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 14,83 копейки - до 78,2 рубля.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль укрепляется к доллару и евро утром в понедельник вслед за нефтью, которая продолжает активно дорожать пятую сессию подряд. Поддержку котировкам «черного золота» оказывают сохраняющиеся опасения по поводу предложения на фоне роста спроса в ряде регионов мира в условиях ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:20 МСК составляет $79,1 за баррель, что на 1,29% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $74,9 за баррель, что на 1,24% выше итогового значения предыдущей сессии.

За последние 12 месяцев котировки прибавили более чем 80%.