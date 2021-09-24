Экономика

В России утвердили концепцию развития творческих индустрий до 2030 года

В России планируется создать систему поддержки креативного сектора экономики. Для этого разработана концепция развития творческих индустрий, которую своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Творческие (креативные) индустрии – это сферы деятельности, значимая часть добавленной стоимости в которых формируется за счет творческой деятельности и управления правами на интеллектуальную собственность. В числе таких индустрий – кинематография, архитектура, изобразительное и театральное искусство, мода, дизайн, реклама. Все эти сферы при должной поддержке могут привлекать инвестиции, составлять значимую долю ВВП, способствовать созданию новых рабочих мест и развитию экономики в целом.

Утвержденная правительством концепция призвана реализовать потенциал творческих индустрий во всех регионах с учетом их особенностей и специфики. В рамках этой работы будут проанализированы действующие меры поддержки, определены и масштабированы наиболее эффективные из них, говорится в сообщении.

Предполагается, что системная государственная поддержка креативных индустрий позволит к 2030 году увеличить их долю в российской экономике с нынешних 2,2 до 6%, а также увеличить долю граждан, занятых в творческих профессиях, с 4,6 до 15%.

Подробный план мероприятий по реализации концепции разработает министерство культуры. Он будет представлен в правительство до 1 марта 2022 года.

Об утверждении концепции Михаил Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами 27 сентября. «Это еще один важный инструмент достижения национальных целей, которые определил президент», – сказал председатель правительства.

По его словам, в России есть все возможности для эффективного продвижения в сфере творческих (креативных) индустрий. «Наша задача – создать условия, которые помогут людям использовать такие ресурсы для увеличения доли креативного предпринимательства во всех секторах экономики», – подчеркнул Михаил Мишустин.