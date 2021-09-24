Экономика

Правительство расширило программу по трудоустройству безработных

Российские работодатели теперь смогут получить субсидию за трудоустройство безработных граждан, зарегистрированных в службах занятости не только до конца 2020 года, но и до 1 августа 2021 года. Изменения в программу субсидирования найма утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Этим же постановлением расширяется категория граждан, за трудоустройство которых работодатель может получить субсидию вне зависимости от даты их регистрации в центрах занятости. Теперь под эту категорию подпадают не только выпускники колледжей и вузов, завершившие обучение в 2020 году, но также инвалиды, многодетные родители, одинокие родители с детьми-инвалидами.

Решение поддержит работодателей и поможет гражданам быстрее найти работу, уверены в правительстве.

Программа субсидирования найма была запущена в марте и будет действовать до конца года. В рамках этой меры поддержки занятости работодатели получают субсидии за трудоустройство безработных. Субсидия равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. Первый платеж работодатель получает через месяц после трудоустройства безработного, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев.

Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на портале «Работа в России». После этого потребуется направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно дистанционно – через систему «Соцстрах».

Расширение программы субсидирования найма Михаил Мишустин анонсировал на совещании с вице-премьерами 27 сентября. По его словам, сегодня ситуация на рынке труда значительно лучше, чем еще год-полтора назад.

«Будем и дальше делать все необходимое, чтобы полностью преодолеть последствия коронавируса», – подчеркнул председатель правительства.