Экономика

О возможности оплатить налоги онлайн напомнили псковичам

Войти в «Личный кабинет налогоплательщика» и оплатить налоги онлайн можно с помощью учетной записи портала госуслуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной налоговой службы России по Псковской области.

Налоговая служба уже выгрузила уведомления по имущественным налогам за 2020 год в личные кабинеты налогоплательщиков. Оплатить начисления необходимо до 1 декабря, обратили внимание в ведомстве.

Пользователям личного кабинета уведомления поступят только в электронном виде, если в настройках сервиса не была подключена бумажная рассылка. Бумажные уведомления поступят позже. Их рассылка продлится до 1 ноября.

Открыть доступ к «Личному кабинету» можно в три клика:

выбрать в разделе «Сервисы и госуслуги» на сайте ФНС России электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»; в поле регистрации выбрать «Войти через госуслуги (ЕСИА)»; ввести логин и пароль, используемые на портале госуслуг.

На сегодняшний день пользователями «Личного кабинета» являются более 140 тысяч жителей Псковской области.

Физические лица, являющиеся пользователями «Личного кабинета», могут заполнять в электронном виде и направлять декларации по форме 3-НДФЛ, заявление на получение налогового вычета, просматривать свои текущие налоговые обязательства и задолженности, оплачивать их в режиме онлайн, а также получать иные услуги налоговой службы дистанционно, напомнили в УФНС.