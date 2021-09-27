Экономика

Благосостояние россиян в 2020 году оценили на уровне начала 2010-х

Счетная палата оценила благосостояние россиян в 2020 году на уровне начала 2010-х, пишет «Коммерсантъ».

По данным Счетной палаты, благосостояние населения России находится на уровне 2010–2011 годов и не восстановилось до показателя, предшествующего кризису 2014 года. Ведомство отметило, что социальные выплаты, а не улучшение уровня жизни, помогли избежать роста бедности в стране. Долю соцвыплат в структуре доходов россиян в 2020 году Счетная палата оценила в 20,8%.

В заключении Счетной палаты на отчет об исполнении федерального бюджета отмечается, что «в связи со слабой динамикой доходов после кризиса 2014–2016 годов доходы не успели вернуться к докризисным значениям, а 2020 год только усугубил ситуацию».

Уровень бедности в 2020 году снизился на 0,2 п. п., до 12,1%, однако это было «преимущественно связано не с улучшением уровня жизни населения, а с масштабными социальными выплатами», сообщает Счетная палата. Согласно отчету, в структуре доходов выросла как доля социальных выплат, так и доля оплаты труда (58,5%). Доли доходов от предпринимательской деятельности, доходов от собственности и прочих денежных поступлений снизились до минимумов — 5,2%, 4,1% и 11,1% соответственно.