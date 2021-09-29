Экономика

Аркадий Мурылев предложил утвердить региональное свидетельство о развозной торговле

Псковская областная администрация вправе принять региональный документ, который разрешит автолавкам и фудтракам работать без «прописки» и включения в схему нестационарных торговых объектов. Такое мнение выразил псковский бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев, сообщает «Российская газета».

Он пояснил, что таким образом можно, не дожидаясь федерального закона, утвердить региональное свидетельство об осуществлении развозной торговли и позволить владельцам свидетельства парковаться на любых площадках, если это не противоречит правилам дорожного движения. По словам бизнес-омбудсмена, в Пскове проблему усугубляет обилие охранных зон объектов культурного наследия: размещать НТО там нельзя, мобильные кафе и рестораны - не исключение, а в результате центральная часть города испытывает дефицит объектов туристического сервиса.

«В прошлом году я направил такое предложение в областной комитет по экономическому развитию, - отметил Аркадий Мурылев. - Отказа я не получил. Более того, в этом году администрация Пскова и областная администрация приступили к поиску специальных площадок для размещения фудтраков. Это немного другой путь, но лучше, чем ничего. Так или иначе, ни в какой нормативно-правовой акт обсуждение не вылилось. Нет согласованной позиции муниципалитета, региональных комитетов по экономическому развитию и по охране объектов культурного наследия».

Эксперт подчеркнул, что ждать в этом вопросе невыгодно. Оставляя свободной целую нишу ресторанного бизнеса и торговли, власть лишается налогов и рабочих мест, заметил он.

«Развивая же это направление, мы не только устраним дефицит кафе и сувенирных лавок в центре Пскова, но и пустим новые автолавки в отдаленные малонаселенные поселки. Правда, мобильная торговля на селе требует дополнительных мер поддержки. В регионе существуют налоговые льготы для потребкооперации, но нет субсидий на покупку автолавок, оплату топлива. Этот вопрос также требует внимания, но для начала необходимо в принципе узаконить работу передвижных магазинов и кафе», - подвел итог Аркадий Мурылев.