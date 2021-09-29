Экономика

Руководитель псковского УФНС призвала выдавать чеки посетителям заведений общепита

Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Анна Кутузова сообщила, что при посещении заведения общепита ей предложили оплатить заказ путем перевода денежных средств по номеру телефона. Об этом со встречи руководства областного УФНС с налогоплательщиками, которая проходит 29 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Анна Кутузова отметила, что она лично как потребитель услуг питания в заведениях общепита сталкивается с фактами невыдачи кассового чека. Так, в сентябре она посетила несколько заведений общепита, и лишь в одном из них ей выдали чек, да и то только после требования. «Был случай, когда официант предложил перевести сумму за заказ по номеру телефона», - рассказала она.

Руководитель УФНС России по Псковской области подчеркнула, что кассовый чек — это гарантия качества услуги, оказанной потребителю. «Выполняйте все требования закона, пробивайте кассовый чек, даже если потребитель от вас этого не просит», - призвала она руководителей заведений общепита.