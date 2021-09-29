Экономика

Программа субсидирования работодателей изменится с 5 октября

С 5 октября работодатели смогут рассчитывать на субсидию за трудоустройство безработных граждан, зарегистрированных в службах занятости не только до конца 2020 года, но и до 1 августа 2021 года. Такие изменения внесены в программу субсидирования найма безработных граждан, утвержденную постановлением правительства РФ от 13.03.2021 №362.

«Кроме того, расширяется категория граждан, за трудоустройство которых работодатель может получить субсидию вне зависимости от даты их регистрации в центрах занятости. Теперь под эту категорию подпадают не только выпускники колледжей и вузов, завершившие обучение в 2020 году, но также инвалиды, многодетные родители, одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, лица, освобожденные из мест лишения свободы. Срок передачи заявления о включении работодателя в реестр для предоставления субсидии продлили до 15 декабря текущего года», - отметили в региональном комитете по труду и занятости.

Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на портале «Работа в России». После этого потребуется направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно дистанционно — через систему «Соцстрах», напомнили в администрации региона.

При оценке результата предоставления субсидии работодателям не станут учитывать уволенных по собственному желанию.

Программа субсидирования найма безработных граждан действует с марта 2021 года и будет действовать до конца года. В рамках этой меры поддержки занятости работодатели получают субсидии за трудоустройство безработных. Субсидия равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. Первый платеж работодатель получает через месяц после трудоустройства безработного, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев.