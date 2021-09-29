Экономика

Псковский общепит будет получать субсидии только при локдауне — УФНС

Субсидии общепиту будут выплачиваться только при локдауне. Об этом сообщил заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Алексей Салтыков, отвечая на вопрос на встрече с налогоплательщиками, которая проходит 29 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«На территории Пскова и Псковской области локдауна нет. Если бы был введен локдаун, как в апреле, тогда бы шла речь о выплате субсидий», - объяснил он представителям общепита.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила вероятность введения локдауна в России.