Экономика

Корпоративный кредитный портфель Сбербанка в СЗФО превысил 855 млрд рублей

По итогам 8 месяцев 2021 года общий объем корпоративного кредитного портфеля Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» превысил 855,3 млрд рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 11% по СЗФО и на 17% – по Санкт-Петербургу.

Объем выдачи заемных средств с января по август превысил 405 млрд рублей. Большинству клиентов банка приходят предодобренные предложения, и для получения кредита достаточно подтвердить намерения со своей стороны в личном кабинете.