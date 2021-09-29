Экономика

Псковичам предлагают принять участие в форуме «Территория продаж: без границ»

Продажи в интернете за текущий год выросли на 40%. Чтобы разобраться в новых реалиях, жителям Псковской области предлагают зарегистрироваться на онлайн-форум «Территория продаж: без границ», который пройдет 30 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы форума.

Участие в форуме бесплатно для директоров, руководителей и менеджеров отделов продаж Северо-Западного федерального округа. Всех, кто присоединится к мероприятию, ждут несколько часов с экспертами по продажам, среди которых представители компаний «1С-Битрикс», «SPAR», «Яндекс», а также банка «Уралсиб».

Все доклады можно посмотреть по ссылке.

Организаторы отмечают, что участники онлайн-форума получат:

прорывные сценарии для успешного запуска цифровых продаж,

чек-лист действий для того, чтобы удержать покупателей, когда конкуренты несут потери,

семь заповедей элитного продавца для высокой конверсии и роста среднего чека,

узнают о пяти главных этапах и восьми «ловушках» в общении с клиентом.

«Сегодня сложно найти стоящее мероприятие "без воды", поэтому не упустите полезные и бесплатные кейсы, новые инструменты для увеличения продаж», - заметили организаторы.

Для того, чтобы присоединиться к форуму, нужно зарегистрироваться по ссылке.

«Записи не будет. Вы же понимаете – нет времени сейчас, не найдете и потом», - подчеркнули организаторы.

Подробную информацию можно найти на сайте мероприятия или уточнить в компании «Консалт-Инфо» по телефону: 8-4012-92-08-38, seminar@consult-info.ru.