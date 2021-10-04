Псков занял 86 место из 100 по уровню зарплат в России

Псков занял 86 место в рейтинге 100 российских городов по уровню зарплат. Соответствующий рейтинг опубликовало РИА Новости.
Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора в Пскове составило 2,18. Среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2021 года — 35,6 тысячи рублей. Изменение зарплаты в 2021 году относительно первой половины 2020 года — 8,9%.
В остальных областных центрах субъектов Северо-Западного федерального округа среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2021-го составила:
Первое место в рейтинге российских городов по уровню зарплат занимает Салехард — среднемесячная чистая зарплата в I полугодии 2021 года здесь превышала 100 тысяч рублей и равнялась пяти фиксированным потребительским наборам. Следом идут Южно-Сахалинск и Москва — заработки и их покупательная способность в этих административных центрах не сильно уступают салехардским.