Экономика

Псков занял 86 место из 100 по уровню зарплат в России

Псков занял 86 место в рейтинге 100 российских городов по уровню зарплат. Соответствующий рейтинг опубликовало РИА Новости.

Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора в Пскове составило 2,18. Среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2021 года — 35,6 тысячи рублей. Изменение зарплаты в 2021 году относительно первой половины 2020 года — 8,9%.

В остальных областных центрах субъектов Северо-Западного федерального округа среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2021-го составила:

Нарьян-Мар — 77,9 тысячи рублей;

Санкт-Петербург — 74,4 тысячи рублей;

Мурманск — 73,1 тысячи рублей;

Архангельск — 53,1 тысячи рублей;

Сыктывкар — 49,5 тысячи рублей;

Петрозаводск — 48,8 тысячи рублей;

Великий Новгород — 40 тысяч рублей;

Калининград — 43,7 тысячи рублей;

Вологда — 42 тысячи рублей.

Первое место в рейтинге российских городов по уровню зарплат занимает Салехард — среднемесячная чистая зарплата в I полугодии 2021 года здесь превышала 100 тысяч рублей и равнялась пяти фиксированным потребительским наборам. Следом идут Южно-Сахалинск и Москва — заработки и их покупательная способность в этих административных центрах не сильно уступают салехардским.