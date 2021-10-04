Экономика

Промсвязьбанк повышает доход по пенсионным картам

Промсвязьбанк повышает процентную ставку, начисляемую на остаток средств на пенсионных картах клиентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Процентная ставка устанавливается в зависимости от объема средств, который клиент хранит на карте: для сумм от 3 тысяч до 100 тысяч рублей действует ставка 6% годовых; для сумм свыше 100 тысяч рублей - 4% годовых*.

По пенсионным картам ПСБ ставка начисляется за каждый день хранения средств на карте, доход на остаток можно получить на любую сумму свыше 3 тысяч рублей без ограничений.

«Среди наших клиентов есть люди старшего поколения, пенсионеры, в том числе силовых структур, и ветераны боевых действий, получающие выплаты на карты ПСБ. Мы стремимся сделать продукты и сервисы для них простыми, удобными и выгодными. Пенсионная карта ПСБ – это не только инструмент для повседневных расчетов, но и хорошая возможность получать дополнительный доход при хранении денежных средств на счете и оплате повседневных покупок картой», - отметил директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.

Пенсионные карты ПСБ также позволяют получать повышенный кешбэк до 3% в аптеках и на АЗС, а также пользоваться программами лояльности платежной системы «Мир», совершать переводы до 100 тысяч рублей в месяц по номеру телефона без комиссии, бесплатно снимать средства в банкоматах любых банков.