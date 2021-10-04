Экономика

Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики в 2021 году

Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году с 3,2% до 4,3%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад банка об экономике региона Европы и Центральной Азии.

«Экономика (России - ред.) поддерживается более ранним восстановлением внутреннего спроса и повышенными ценами на энергоносители. Улучшенный прогноз также отражает дополнительную, хотя и незначительную, фискальную поддержку», - отметили во Всемирном банке.

В то же время прогноз по росту российского ВВП на 2022 год ухудшен с 3,2% до «тем не менее стабильных» 2,8%, а на 2023 год — с 2,3% до 1,8%.

Авторы доклада пояснили свое решение ожидаемыми стабилизацией спроса и снижением цен на промышленное сырье. Кроме того, как полагают в организации, из-за постепенного ослабления ограничений на добычу нефти со стороны ОПЕК+ власти России вернутся к бюджетному правилу.

Во Всемирном банке отметили, что на перспективы роста экономики России влияет эскалация геополитической напряженности, включая новые санкции США, введенные в 2021 году, недостаточные показатели вакцинации и повышение уровня ключевой ставки ЦБ с рекордно низких показателей.

Официальный прогноз Минэкономразвития в базовой версии предполагает рост экономики России на 4,2% в текущем году, в 2022-2023 годах — на уровне 3%. Министр экономического развития России Максим Решетников ранее говорил, что обеспечить рост российский экономики на уровне 3% в ближайшие годы позволит внутреннее потребление за счет повышения уровня доходов, запуска инвестиционного цикла и развития экспортного потенциала страны.

Рост экономики России в 2021 году в консервативном варианте прогноза должен составить 3,9%, в 2022-2024 годах экономика будет расти темпами ниже 3%.

Во вторник глава Минфина Антон Силуанов не исключил, что темпы экономического роста по итогам 2021 могут превысить прогноз правительства.