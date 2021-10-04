Экономика

Яндекс начинает строить завод по производству серверного оборудования

Совместное предприятие, созданное Яндексом, группой компаний «ЛАНИТ», производителем компьютерной техники Gigabyte и банком ВТБ, приступило к строительству завода по производству серверного оборудования. Производственный комплекс будет находиться неподалеку от Рязани, на территории индустриального парка «Рязанский». Об этом сообщается на портале searchengines.guru.

Завод будет выпускать оборудование под торговой маркой Openyard: серверы, системы хранения данных, шлюзы и компоненты умных устройств. Площадь участка, где появится комплекс, составляет восемь гектаров. Первая очередь будет включать производственные линии, лаборатории и тестовые зоны. Здесь планируют выполнять все операции, начиная от поверхностного монтажа компонентов и заканчивая испытаниями готовой продукции.

На начальном этапе СП вложит в производство более миллиарда рублей. Ожидается, что пуско-наладочные работы — ими будут руководить специалисты из Gigabyte — начнутся в третьем квартале 2022 года, а до конца 2022 года завод выпустит первый сервер. Производимые в Рязани серверы будут спроектированы с использованием разработок и технологий Яндекса. Отмечается, что компания более восьми лет сама создает проекты серверов для своих дата-центров и накопила в этой сфере уникальный опыт.

Участники СП искали площадки под завод в разных регионах России. Выбор в пользу Рязани сделали из-за хорошей транспортной доступности, наличия необходимых коммуникаций и соседства с вузами, которые готовят профильных специалистов, в первую очередь, радиотехническим университетом.

Напомним, Яндекс, «ЛАНИТ», Gigabyte и ВТБ объявили о создании совместного предприятия в июне 2021 года. Участники договорились, что Яндекс и Gigabyte предоставят для проекта патенты, технологии и собственные разработки, Яндекс и «ЛАНИТ» выделят инвестиции, а «ЛАНИТ», кроме того, организует дистрибуцию и сервисное обслуживание. ВТБ выступит финансовым инвестором СП.