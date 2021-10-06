Экономика

Псковская область заняла предпоследнее место в СЗФО по денежным доходам населения

Псковская область занимает предпоследнее место в Северо-Западном федеральном округе по денежным доходам населения. Это следует из статистики за первое полугодие 2021 года, опубликованной на сайте Псковстата.

В Ненецком автономном округе в среднем за месяц, в расчете на душу населения, денежный доход составляет 83 тыс. 230 рублей. В Санкт-Петербурге этот показатель составляет 49 тыс. 001 рубль, в Мурманской области - 46 тыс. 943 рублей.

В Архангельской области средний денежный доход населения - 34 тыс. 913 рублей, в Республике Коми - 34 тыс. 677 рублей, в Ленинградской области – 33 тыс. 031 рублей, в Республике Карелия -30 тыс. 958 рублей.

Ниже планки 30 тыс. рублей доходы в Вологодской (28 тыс. 677 рублей), Калининградской (28 тыс. 401 рубль), Псковской (25 тыс. 985 рублей) и Новгородской (25 тыс. 136 рублей) областях.