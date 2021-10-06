Экономика

Минстрой ожидает постановление о целевом ввозе строителей из Узбекистана

Минстрой России ожидает, что правительство в ближайшее время разрешит целевой ввоз строителей из Узбекистана. Об этом заявил замглавы министерства Никита Стасишин в кулуарах форума 100+ TechnoBuild.

«В ближайшее время выйдем на постановление правительства, которое опишет весь пилот по ввозу сюда трудовых мигрантов из Узбекистана, которые будут сюда приезжать сразу же привитыми "Спутником лайт" на территории Узбекистана», - цитирует его ТАСС.

Замглавы Минстроя добавил, что в настоящее время проект постановления проходит последние согласования между заинтересованными ведомствами и службами. Среди них он назвал Минтруд, органы внутренних дел по вопросам миграции, а также Федеральное медико-биологическое агентство, которое будет проводить обследование рабочих на территории Узбекистана и заниматься вопросами вакцинации. Также Никита Стасишин подчеркнул, что ввоз трудовых мигрантов по этому постановлению будет целевым.

«Мы расписали объем по компаниям, которые строят не только жилье, но и инфраструктурные объекты, в том числе объекты космодрома "Восточный"», - сказал он.