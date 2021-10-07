Экономика

Аналитики сообщили о серьезном дефиците кадров в сельскохозяйственной сфере России

В сельскохозяйственной сфере России сложился серьезный дефицит кадров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

С начала года российские компании в поисках новых работников разместили более 35 700 вакансий в сельскохозяйственной сфере, что на 49% больше, чем годом ранее, и на 90% больше, чем в 2019 году. При этом лидирует по спросу на работников Краснодарский край, Москва и Московская область, Воронежская, Белгородская и Ростовская области. Северная столица также попала в топ по востребованности таких специалистов (более 840 с начала года), при этом число сельскохозяйственных вакансий выросло на 37%. Между тем на одну открытую вакансию приходится около 1,3 резюме, что говорит о серьезном дефиците кадров в сельскохозяйственной сфере, отметили в пресс-службе сервиса.

Самыми востребованными на данный момент остаются агрономы (13% вакансий от общего числа по стране), ветеринары, а также инженеры.

При этом несмотря на увеличивающийся спрос на сотрудников средняя предлагаемая зарплата прирастает медленно – лишь на 2% за год с 40 000 до 40 750 рублей в целом по стране. Между тем работодатели предлагают и более высокооплачиваемые вакансии для соискателей в сельском хозяйстве. За последний месяц зарплату от 140 000 до 315 000 рублей можно найти в 4% предложений в сельскохозяйственной отрасли.

Заместитель директора (по животноводству), https://spb.hh.ru/vacancy/48584582, до 230 000 рублей до вычета налогов, Санкт-Петербург

Ведущий инженер-конструктор сельскохозяйственных машин, https://spb.hh.ru/vacancy/48037473, до 200 000 рублей на руки, Москва

Менеджер по закупкам не импортных овощей и фруктов, https://spb.hh.ru/vacancy/48357710, до 150 000 рублей на руки, Санкт-Петербург

Ветеринарный врач, https://spb.hh.ru/vacancy/48264654, Одинцово, от 113 000 рублей до вычета налогов

Главный агроном, https://spb.hh.ru/vacancy/38633183, до 200 000 рублей на руки, Краснодар

Директор птицефабрики, https://spb.hh.ru/vacancy/45689276, от 120 000 рублей до вычета налогов, поселок Пролетарский (Московская область)

Главный инженер по эксплуатации тепличного комплекса, https://spb.hh.ru/vacancy/48152064, до 250 000 рублей на руки, Владивосток

Сыродел, https://spb.hh.ru/vacancy/48340846, до 200 000 рублей до вычета налогов, деревня Благовещенье (Московская область)

Заместитель директора организации (по ветеринарии), https://spb.hh.ru/vacancy/48026216, до 230 000 рублей до вычета налогов, Санкт-Петербург

Машинист бульдозера, https://spb.hh.ru/vacancy/46884582, до 170 000 рублей на руки, Москва.