Экономика

Аналитики дали прогноз на рост цен в октябре

Годовая инфляция в России по итогам октября ускорится до 7,5%, что будет означать ее возвращение на уровень июня 2016 года, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.

Темпы роста цен в стране за счет слабевшего тогда рубля и наблюдающегося роста цен на некоторые продукты питания и сырьевые товары в мире ускоряются с прошлого года, при этом, по данным Росстата, по итогам сентября они ускорились до 7,4% (с 6,68% месяцем ранее).

Согласно официальному прогнозу Банка России, к концу года инфляция в стране составит 5,7-6,2%, однако в последних документах регулятор убрал его, отмечая лишь, что темпы роста цен будут замедляться в четвертом квартале. Регулятор планирует уточнить прогноз позже в октябре.

Основным фактором разгона инфляции в октябре останется продовольствие из-за плохого урожая и высоких цен на мировых биржах, уверены опрошенные аналитики. Однако укрепление рубля и статистический эффект частично компенсируют проинфляционные факторы, считает управляющий активами компании «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

Рост цен в августе и сентябре был поддержан единовременными выплатами населению, которые уже не окажут влияния на инфляцию в октябре, полагает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. При этом высокий внутренний спрос по-прежнему продолжит разгонять темпы роста цен в стране, уверен главный экономист Sber CIB Investment Research Антон Струченевский.

Также в пользу сохранения повышенной инфляции выступают многолетние пики цен на энергоносители, сохраняющиеся перебои в цепочках поставок, дефицит полупроводников для автомобилей в мире, повышенная стоимость контейнерных перевозок и перегруженность портов в Китае, частично закрытые границы, указал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Дополнительным фактором ценового давления до конца года может стать перенос импортных цен при повышенной инфляции в других странах, добавил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа агентства АКРА Дмитрий Куликов.

Старший экономист «ВТБ Капитала» Александр Исаков и главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов сошлись во мнении, что в секторе услуг ситуация останется стабильной по сравнению с сентябрем, а в сегменте непродовольственных товаров инфляция будет постепенно снижаться. При этом, по прогнозу аналитика департамента стратегического развития и экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Меньших, будет продолжаться рост цен на одежду, обувь, бытовые приборы.

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Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич, который ждет инфляцию в годовом выражении в 7,6-7,8%, отмечает, что в этом месяце может оказаться высоким вклад волатильных компонентов инфляции и в зависимости от ситуации у прогноза может быть «значительная погрешность».