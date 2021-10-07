Экономика

Новая сторублевая купюра поступит в обращение в конце 2022 года

Утвержден эскизный проект сторублевой купюры, ее планируется изготовить и выпустить в обращение в следующем году. Однако насыщение платежного оборота модифицированными банкнотами будет происходить постепенно, рассказал зампред Центробанка Михаил Алексеев.

«Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту, поэтому они у нас будут в наличии, но мы их будем распределять сначала по кредитным организациям для тестирования этого оборудования», - цитирует Алексеева газета «Известия».

Поэтому, граждане смогут увидеть модифицированные сто рублей в обращении в заметном количестве, наверное, уже где-то ближе к концу 2022 года, отметил зампред Центробанка.

«В последующие годы новые и ныне используемые денежные знаки будут обращаться параллельно, точно так же, как это происходит сейчас с разными модификациями других наших банкнот. И это соответствует международной практике. Так что не стоит ждать, что рынок будет мгновенно наводнен новой банкнотой и она сразу заменит нынешние сто рублей», - сказал Михаил Алексеев.

По оценке ЦБ, в 2023-2025 годах будет происходить постепенное насыщение оборота новыми сторублевками, а в 2026-2029 годах их доля станет весьма значительной.