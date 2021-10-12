Экономика

Средняя предлагаемая зарплата в Псковской области увеличилась на 500 рублей

Средняя предлагаемая зарплата в Псковской области за месяц увеличилась на 500 рублей и составляет 40 580 рублей, что все равно на 19% ниже, чем среднероссийские предложения работодателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

«В то же время недавний опрос сервиса показал, что 36% жителей региона, которые находятся сейчас в поиске работы, готовы снизить свои зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства в короткие сроки. Отметим, что средняя ожидаемая зарплата в Псковской области сейчас на уровне 34 280 рублей. При этом 12% жителей признаются, что у них уже есть подработка, помимо основной работы, а 51% жителей ее активно ищет», - рассказала руководитель службы маркетинга hh.ru Северо-Запад Екатерина Соловьева.

При этом количество новых предложений о работе в Псковской области выросло на 40% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Больше всего за последний месяц возросло число вакансий в сферах «Домашний персонал» (+89%), «Юристы» (+65%), «Закупки» (+33%). Менее активно работодатели нанимают в последнее время специалистов по добыче сырья, в сфере государственной службы, а также в фитнесе и салонах красоты. При этом год к году самый большой спрос зафиксирован на консультантов (+429%), административный персонал (+158%) специалистов в закупках (+130%).

В целом, за 9 месяцев с начала года количество вакансий в Псковской области выросло на 23%.

Топ высокооплачиваемых вакансий в сентябре в Псковской области*:

* В рейтинг вошли вакансии с указанием заработной платы.