Экономика

«Эхономика»: Псковский бизнес в условиях затянувшейся пандемии. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эхономика», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 12 октября. Гостем студии стал уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев.

Ключевые темы разговора – состояние псковского бизнеса в условиях затянувшейся пандемии и меры поддержки предпринимателей на фоне противоэпидемических ограничительных мер.

Также ведущий Алексей Овчинников выяснил у бизнес-омбудсмена, что еще волнует сегодня наш бизнес, кроме пресловутого коронавируса, от кого и от чего сегодня приходится защищать его права.