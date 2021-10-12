Существующие гранты не позволяют развивать сельское хозяйство — Аркадий Мурылев

Существующие гранты фермерам не позволяют развивать сельское хозяйство. Такое мнение высказал уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 12 октября.
По его мнению, в это направлении нужна более тщательная работа со стороны Минсельхоза и областного комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.
Также Аркадий Мурылев назвал проблемой недоступность кредитных средств для фермеров. «(Банки — ред.) ведут такую политику: приходите к нам, дадим деньги. А когда дело касается того, что (фермеру - ред.) нужны деньги, находят кучу причин, чтобы их не дать», - добавил бизнес-омбудсмен.