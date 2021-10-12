Экономика

Существующие гранты не позволяют развивать сельское хозяйство — Аркадий Мурылев

Существующие гранты фермерам не позволяют развивать сельское хозяйство. Такое мнение высказал уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 12 октября.

«Гранты, которые существуют, очень малы, этого недостаточно, чтобы развиваться сельскому хозяйству. Много предпринимателей, которые получали гранты, закрылись: отработали гранты и поняли, что дальше не потянуть. Дальше поддержки нет. Я считаю, в сельском хозяйстве должна быть поступательная политика со стороны властей. Если взрастили фермера, должны его дальше вести, смотреть за ним, помогать ему. А не так, что он получил грант, отработал, они отчитались и забыли про него», - сказал Аркадий Мурылев.

По его мнению, в это направлении нужна более тщательная работа со стороны Минсельхоза и областного комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.

Также Аркадий Мурылев назвал проблемой недоступность кредитных средств для фермеров. «(Банки — ред.) ведут такую политику: приходите к нам, дадим деньги. А когда дело касается того, что (фермеру - ред.) нужны деньги, находят кучу причин, чтобы их не дать», - добавил бизнес-омбудсмен.