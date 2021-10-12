Экономика

В Кремле прокомментировали повышение годового прогноза по инфляции

К росту цен привели последствия кризиса в мировой экономике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который прокомментировал новые данные Минэкономразвития по инфляции в России.

Ведомство изменило прогноз на 2021 год с 5,8% до 7,4%.

Дмитрий Песков подчеркнул, что на цены значительно влияет неустойчивость на международных рынках, и хотя стране удается их сдерживать, она полностью не застрахована от этих процессов. «Россия не может жить в замкнутом контуре», — отметил пресс-секретарь.

Ранее, в прошлом месяце, глава ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что сентябрьское ускорение роста цен связано с эффектом базы, так как в том же периоде в прошлом году было небольшое снижение. Она выразила надежду, что выше отметки в районе семи процентов подъема не будет.