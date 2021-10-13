Экономика

Офис будущего: в конце декабря в Пскове откроется отделение Сбера нового формата

Попить кофе, подключиться к онлайн-кинотеатру Okko, забрать посылку из постамата, купить лекарства и, конечно же, решить финансовые вопросы - все это и даже больше псковичи скоро смогут сделать в новых офисах Сбербанка.

В этом году программа переформатирования отделений стартовала во многих российских регионах. О том, когда и где откроется первый обновленный офис Сбера в Пскове, какие преимущества благодаря этому получат жители, мы поговорили с управляющим Псковским отделением ПАО Сбербанк Анной Тарасенко.

- Анна Владимировна, каковы причины запуска масштабной программы по переформатированию банковских отделений?

- Сбербанк не может не реагировать на изменения, которые произошли в нашей жизни за последние несколько лет. Речь идет и о бурном развитии новых технологий, и о вызовах, которые поставила перед нами пандемия коронавирусной инфекции. Учитывая запросы клиентов, Сбер оптимизировал и трансформировал онлайн-сервисы, которые стали проще, удобнее и безопаснее. За время эпидемии большинство клиентов Сбера уже освоило денежные операции в Интернете, россиян уже не удивляет возможность оплатить коммуналку или оформить ипотеку не выходя из дома. В таких реалиях оффлайн-пространство банка также не может не меняться.

- В чем состоит концепция обновления офисов?

- Мы прошли длительный путь трансформации от сберкасс до современных удобных отделений. Но современный офис обслуживания должен представлять из себя нечто большее, чем касса для расчетов. В настоящее время наши клиенты, если и решаются на физическое посещение банка, то хотят решить в офисе целый перечень своих вопросов, в чем помогают сервисы нашей экосистемы.

Поэтому мы закрываем офисы, которые не могут отвечать потребностям наших клиентов, и открываем новые, более легкого безбарьерного формата, где, помимо всего спектра банковских услуг, клиенты смогут воспользоваться сервисами компаний экосистемы финансового гиганта. Таково требование времени.

- Сколько жителей региона пользуются онлайн-сервисами банка на данный момент?

- Уже около 300 тысяч человек. Интерес к онлайну обусловлен не только экономией времени на походах в офисы, но и рядом других преимуществ. В их числе сниженные комиссии, возможность выбрать удобный для себя способ платежа или перевода, дополнительные сервисы экосистемы банка, вплоть до покупки недвижимости, скорость и удобство.

Но при этом стоит отметить, что офисы банка не пустеют: некоторые посетители по-прежнему предпочитают общение вживую и зрительный контакт.

- Где именно откроется первый обновленный офис Сбербанка в Пскове?

- Первым таким офисом в Псковской области станет подразделение на улице Рокоссовского, 36а – жители Завеличья смогут получать банковские услуги в обновленном формате уже в конце декабря, после ремонта помещения.

- Что ждет псковские офисы, которые не включены в программу обновления?

- Морально устаревшие офисы будут закрыты. Их клиенты могут воспользоваться услугами в соседних, более полноценных офисах, так как параллельно с переформатированием идёт и процесс оптимизации сети, главный принцип которой – сохранение доступности услуг в соседних офисах и банкоматной сети.

- Есть ли уже понимание, офисы по каким адресам будут закрыты и какую альтернативу получат клиенты?

- Нами принято решение о закрытии офиса Сбера на улице Советской, 1/3. Клиенты этого отделения смогут получить полный перечень услуг в подразделении банка на Октябрьском проспекте, 14. Он находится в шаговой доступности, работает в будни с 9.00 до 18.00 и оборудован для обслуживания маломобильных клиентов. Также в этом микрорайоне работают банкоматы по адресам: Октябрьский проспект, д. 14, Рижский проспект, д. 16 (магазин «Магнит») и улица Труда, д. 18 (магазин 24).

Посетители офиса, находившегося на улице Юбилейной, 36, теперь могут обратиться в банк на улице Коммунальной, 41. Он также оборудован для приема маломобильных клиентов, работает по будням с 9.00 до 18.30, а в субботу – с 9.30 до 15.30. В непосредственной близости банкоматы по адресам: Рижский проспект, 70 (магазин «Пятерочка»), Рижский проспект, 57 (магазин «Магнит»), улица Юбилейная, 40 (магазин «Магнит»), улица Юбилейная, 51 (магазин «Пятерочка») и улица Юбилейная, 55, корпус А (магазин «Магнит»).

- Каковы планы Сбера по открытию в Пскове и области офисов нового формата на перспективу?

- Мы сейчас ищем новые точки для открытия таких офисов: изучаем мнение жителей, учитываем логистику, просчитываем востребованность. Это процесс непрерывный и требующий времени.

Беседовала Елена Никитина

Подробнее с режимами работы отделений и расположением банкоматов и платежных терминалов можно ознакомиться на сайте Сбербанка https://www.sberbank.ru/ или по номеру 900.