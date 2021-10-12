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Экономика

В России нашли способ снизить стоимость перевозки продуктов

13.10.2021 07:00|ПсковКомментариев: 0

Министерство транспорта предложило увеличить государственное финансирование грузоперевозок для снижения цен на овощи, следует из документов ведомства. 

Фото: pixabay.com

В конце лета торговые сети столкнулись с серьезным повышением тарифов на транспортировку овощей нового урожая — в некоторых случаях до 30%. Ритейлеры опасались, что дорогая логистика не позволит им продавать «борщевой набор» по традиционной для этого периода низкой цене. Обычно новый урожай продают до конца октября, пишет газета «Известия».

В Минтрансе отметили, что на стоимость логистики давили в том числе дефицит перевозчиков, устаревший парк машин, увеличение стоимости покупки и содержания парка большегрузов, изменение курса валют, рост цен на горюче-смазочные материалы.

Ведомство предложило несколько вариантов решения проблемы. Например, использовать онлайн-платформы для поиска перевозчиков (биржи грузоперевозок), что снизит дефицит водителей в отрасли. А также заключать долгосрочные договоры — это в целом позволит оптимизировать процессы. Но главное: министерство сочло нужным расширить господдержку для лизинговых компаний, которые фактически продают в кредит предпринимателям новый транспорт.

В документах ведомства сказано, что на выплату субсидий лизинговым организациям предусмотрено 3,8 млрд рублей в 2021-м и 4,8 млрд в 2022 году. Такая поддержка «представляется недостаточной», указано в бумагах. В Минтрансе считают, что объем субсидий можно увеличить за счет средств утилизационного сбора на ввозимые и отечественные автомашины. Ожидается, что эти поступления составят 398,4 млрд рублей в 2021 году и 420,5 млрд в 2022-м.

Предложения о мероприятиях, направленных на стабилизацию стоимости овощной продукции, Минтранс направил в правительство РФ.

Теги: #продукты #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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