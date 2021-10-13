Экономика

Почти 6 млн рублей поступило в бюджет после легализации «теневой» зарплаты в Псковской области

Почти 6 миллионов рублей поступило в бюджет в результате легализации «теневой» зарплаты в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ФНС.

Одна из приоритетных задач, стоящих перед налоговой, - вывод заработной платы из тени и легализация неформальной занятости населения. Сотрудники межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области активно проводят работу по легализации заработной платы и неоформленных трудовых отношений.

За 9 месяцев 2021 года в результате мероприятий в бюджет дополнительно поступило 5,7 миллионов рублей, в том числе страховых взносов – 3,7 миллиона, налога на доходы физических лиц – 2 миллиона рублей.

Кроме того, более 50 работодателей повысили зарплату, а 11 работодателей заключили трудовые договоры, то есть легально трудоустроили 44 сотрудника.

В налоговой отметили, что наибольшую долю из числа «легально» трудоустроенных лиц занимают те, кто работает в сфере общественного питания, таких - 93 %.

«Решить проблему "серых" зарплат невозможно без участия самих работников. С "теневой" заработной платой можно и необходимо бороться», - отметили в УФНС.

Псковичей попросили сообщать в налоговую о зарплате «в конверте» или если работодатель уклоняется от заключения трудового договора. Телефоны для связи: